«Фольксваген» не разъехался со скутером в Медынском районе

20.06.2019 15:06 144

В четверг, 20 июня, около 12 часов дня спасателям поступило сообщение о ДТП в Медынском районе. На 2 километре автодороги «Медынь-Верея» столкнулись автомобиль «Фольксваген» и скутер «Стелс», сообщила пресс-служба МЧС. В результате аварии пострадал один человек. На месте происшествия работали спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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