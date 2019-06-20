Два года тюрьмы грозит калужанке за полученные 7 тысяч выплат

20.06.2019 10:43 445

30-летняя жительница Ферзиковского района предоставила в соцзащиту липовые документы, по которым ей полагалась выплата для закупки дров на отопление зимой.

Таким образом, мошенница получила 7 000 рублей за два года.

Участковый наведался по указанному в заявлении адресу и обнаружил там нежилой дом. Соседи рассказали, что владельцы жилья давно переехали.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», сообщила пресс-служба УМВД в четверг, 20 июня.

Женщине грозит до 2 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.