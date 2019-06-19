Штраф свыше 20 000 рублей за запущенный огород рискует получить жительница Боровского района

19.06.2019 19:40 261

В Боровском районе против местной жительницы возбуждено административное производство. Собственница двух земельных участков, площадью свыше 1,5 га, не осуществляла за ними должного ухода. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора 19 июня. Участки относились к категории земель сельхозназначения, но как показала проверка, зарастали сорной травой и кустами.

Сейчас землевладелице выдано предписание об устранении нарушений. В противном случае ей грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Фото: Pxhere.com