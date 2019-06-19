Штраф свыше 20 000 рублей за запущенный огород рискует получить жительница Боровского района

В Боровском районе против местной жительницы возбуждено административное производство. Собственница двух земельных участков, площадью свыше 1,5 га, не осуществляла за ними должного ухода. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора 19 июня. Участки относились к категории земель сельхозназначения, но как показала проверка, зарастали сорной травой и кустами.
Сейчас землевладелице выдано предписание об устранении нарушений. В противном случае ей грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.
Фото: Pxhere.com
|
2 года тюрьмы получил житель Кондрова за гибель пассажира 19.06.2019 22:09
Оплодотворенную икру форели привезли в наш регион из Америки 19.06.2019 21:00
Протухшим мясом торговали в Жуковском районе 19.06.2019 20:30
После пьяных посиделок жительница Обнинска украла у друга планшет 19.06.2019 20:00
В Обнинске почтут погибших воинов «Горстью памяти» 19.06.2019 19:13
Бывший заключенный сбежал из-под надзора в Обнинске 19.06.2019 19:00
В Калуге временно перестанут ходить два троллейбусных маршрута 19.06.2019 18:30
"Ниссан" сбил мотоциклиста в Малоярославецком районе 19.06.2019 17:50
Акция «Помоги собраться в школу» стартовала в Калужской области 19.06.2019 14:28
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: