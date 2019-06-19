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Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под окном в Калуге

19.06.2019 13:50 2 208
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под окном в Калуге

В областном центре жители города обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке собщили 18 июня. Снаряд обнаружили под окном жилого дома на улице Параллельная.

Приехавшие на место спасатели обезвредили его.

Фото: pxhere.com


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Тэги: снаряд ВОВ Калуга
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