Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли под окном в Калуге

19.06.2019 13:50 208

В областном центре жители города обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке собщили 18 июня. Снаряд обнаружили под окном жилого дома на улице Параллельная.

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