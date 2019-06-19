"Шевроле" сбил пешехода в Малоярославце

19.06.2019 11:32 187

В Малоярославце водитель "Шевроле" сбил пешехода. Об этом сообщает региональное управление МЧС России 18 июня. ДТП произошло на ул. Московской около 5 часов вечера на пешеходном переходе. Пострадавший доставлен в больницу.

Для ликвидации аварии на место ДТП выехали представители всех спецслужб. Причины аварии пока не сообщаются.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области.