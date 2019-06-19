Водитель, сбивший в Обнинске женщину, установлен

19.06.2019 09:11 437

Водитель, сбивший в Обнинске на пешеходном переходе женщину, установлен. Об этом сообщает справочно-информационный портал "Obninsk.name" 18 июня. Виновником аварии оказался 32-летний водитель "Мерседеса". Возможно, во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 62-летняя женщина была сбита в Обнинске 17 июня. Пострадавшая выжила, но с тяжелыми травмами была отправлена в больницу. Виновник аварии с места происшествия скрылся.

Фото: Справочно-информационный портал "Obninsk.name".