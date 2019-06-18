Пьяный водитель повторно задержан в Обнинске

18.06.2019 17:35 271

Обнинске полицейские за пьяную езду задержали 28-летнего мужчину. Об этом сообщает справочно-информационный портал «Obninsk.name» 18 июня. При этом сам мужчина был настолько пьян, что не мог вспомнить, как оказался за рулем. А вот правоохранители лихача вспомнили. За аналогичное нарушение он уже был задержан ранее.

Если в первый раз против любителя выпить было заведено административное дело, то теперь он может отправиться за решетку на 3 года. Возбуждено уголовное дело.