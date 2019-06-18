Главная > Новости > Одной строкой

Пьяный водитель повторно задержан в Обнинске

18.06.2019 17:35 0 271
Пьяный водитель повторно задержан в Обнинске

Обнинске полицейские за пьяную езду задержали 28-летнего мужчину. Об этом сообщает справочно-информационный портал «Obninsk.name» 18 июня. При этом сам мужчина был настолько пьян, что не мог вспомнить,  как оказался за рулем. А вот правоохранители лихача вспомнили. За аналогичное нарушение он уже был задержан ранее.

Если в первый раз против любителя выпить было заведено административное дело, то теперь он может отправиться за решетку на 3 года. Возбуждено уголовное дело.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: пьяный водитель Обнинск полицейские
Ещё строки

35 пачек сливочного масла украла жительница Обнинска 18.06.2019 21:00

За попытку порезать полицейского житель Калуги отправится под суд 18.06.2019 20:00

Конкурс «Калуга в цвету» стартовал в областном центре 18.06.2019 19:15

14 лет получил наркодиллер за попытку продать героин в Балабаново 18.06.2019 18:32

Людиновских надзирателей "расслабили" песочком 18.06.2019 17:05

Прокуратура заблокировала сайт с информацией о способе изготовления взрывчатки 18.06.2019 16:40

В "Кошелеве" загорелся дом 18.06.2019 15:30

Гроза и шквалистый ветер надвигается на Калужскую область 18.06.2019 15:00

Гражданский муж обворовал сожительницу, чтобы собраться в командировку 18.06.2019 14:00

Три человека сгорели при пожаре в Боровске. Возбуждено уголовное дело. 18.06.2019 13:50

Народные новости
42 0
Pushnoj
826 5
Piroman
1142 6
migrig

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка выступит партнером агропромышленной выставки «День поля-2019»

ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»

Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве

Банк ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.