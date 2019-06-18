В "Кошелеве" загорелся дом

18.06.2019 15:30 669

В Калуге, в микрорайоне "Кошелев" загорелся дом. Об этом сообщает группа "Калугажесть" 18 июня. По словам администраторов группы, пожар разгорелся в подъезде и в двух квартирах многоквартирного дома. Однако подпсичики уверяют, что пострадал только подъезд.

От официальный источников информации о пожаре и причинах возгорания пока не поступало.