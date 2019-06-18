За попытку порезать полицейского житель Калуги отправится под суд

18.06.2019 20:00 151

В Калуге завершено расследование уголовного дела о нападения на полицейского. Об этом пишет Прокуратура Калужской области 18 июня.

Преступление было совершено в начале января. Пьяный 49-летний мужчина избивал свою сожительницу. На вызов приехали полицейские, но дебошира это не успокоило. На представителей власти он кинулся с канцелярским ножом.

Свою вину обвиняемый не признал. Теперь дело решит суд. Если служители Фемиды поддержат прокуратуру, то мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com