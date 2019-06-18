Гражданский муж обворовал сожительницу, чтобы собраться в командировку

18.06.2019 14:00 78

35-летний житель медынского района обворовал собственную гражданскую жену. О краже сообщает Управление МВД России по Калужской области 18 июня. У женщины пропали золотые украшения стоимостью 12 тысяч рублей. Полиция начала расследование и выяснила, что серьги и кольца вынес из дома сожитель потерпевшей. По словам мужчины, ему не хватало денег на сборы в командировку. Поэтому он вынес из дома украшения жены и сдал их в ломбард.

Сейчас украденное возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело. За кражу нерадивый муж может отправиться за решетку на 6 лет.

Фото: pxhere.com