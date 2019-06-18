Обнинские волейболистки стали лучшими в Европе

18.06.2019 11:30 169

Первенство Европы по пляжному волейболу выиграли обнинские волейболистки. Об этом пишет официальный информационный портал администрации МО «Город Обнинск» 18 июня. Турнир проходил в Австрии. В решающем матче россиянке встретились с представительницами Испании. Борьба была серьезной, в итоге, волейболистки из наукограда обошли соперниц со счетом со счетом 2:1.

Теперь обнинские спортсменки Мария Бочарова и Елизавета Губина отправятся в Тайланд. Там пройдет чемпионат мира по пляжному волейболу.

Фото: pxhere.com