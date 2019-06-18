Обнинские волейболистки стали лучшими в Европе

Первенство Европы по пляжному волейболу выиграли обнинские волейболистки. Об этом пишет официальный информационный портал администрации МО «Город Обнинск» 18 июня. Турнир проходил в Австрии. В решающем матче россиянке встретились с представительницами Испании. Борьба была серьезной, в итоге, волейболистки из наукограда обошли соперниц со счетом со счетом 2:1.
Теперь обнинские спортсменки Мария Бочарова и Елизавета Губина отправятся в Тайланд. Там пройдет чемпионат мира по пляжному волейболу.
Фото: pxhere.com
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