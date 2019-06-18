Пригороды Калуги планово обесточат

18.06.2019 06:51 485

18 июня, во вторник, планово отключат электроэнергию в пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09:00 до 19:00:

Колюпаново (частично).

С 08:30 до 17:00:

Пригородное лесничество.

С 09:00 до 17:00:

Канищево (частично),

д.Холмы (частично).

С 09:00 до 17:00:

*на 2-3 часа в данном временном интервале

Пучково,

Некрасово,

Тинино,

Георгиевское.

Теперь для получения информации следует обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Кроме того, свои сообщения потребители могут направлять на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.

Фото: Pixabay.com.