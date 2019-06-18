Пригороды Калуги планово обесточат

18 июня, во вторник, планово отключат электроэнергию в пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 09:00 до 19:00:
С 08:30 до 17:00:
С 09:00 до 17:00:
С 09:00 до 17:00:
*на 2-3 часа в данном временном интервале
Теперь для получения информации следует обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Кроме того, свои сообщения потребители могут направлять на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.
Фото: Pixabay.com.
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