Многодетную мать будут судить за мошенничество

17.06.2019 17:12 455

Женщина зарегистрировалась в Ферзиковском районе и оформила статус многодетной матери.

В марте прошлого года гражданка предоставила в соцзащиту документы, где указала, что проживает в доме с печным отоплением и ей полагается выплата.

На ее банковский счет были переведены 3,5 тысячи рублей.

Однако дальнейшая проверка показала, что заявительница фактически проживает в другом месте. А дом, который она указала в бумагах, непригоден для проживания.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Расследование находится на контроле у прокуратуры района, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 17 июня.

Фото: Pixabay.com.