Рубщики леса нарушили особый противопожарный режим

17.06.2019 14:08 228

Прокуратура Дзержинского района выявила, что две компании нарушили установленный особый противопожарный режим, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 17 июня.

Фирмы занимаются заготовкой леса на арендованных участках.

Одна из них не использовала специальные защитные минерализованные полосы, чтобы отделить места рубки.

Другая – не убирала за собой порубочные остатки.

Руководство компаний обязали устранить выявленные нарушения.

В отношении двух юрлиц были составлены протоколы, которые сейчас находятся в стадии рассмотрения.

Фото: Pixabay.com