Самосвал и «Фольксваген Поло» столкнулись на дороге в Козельск

17.06.2019 10:51 322

В 8:11 утра в понедельник, 17 июня, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП.

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