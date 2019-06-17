48-летнего кировчанина поймали с поддельными правами

17.06.2019 10:50 258

Сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили машину «ВАЗ-21054» в Кировском районе.

Инспекторы заподозрили, что права у владельца авто поддельные. Изъяли документ и отправили на экспертизу.

Проверка подтвердила, что водительское удостоверение изготовлено «кустарным» способом.

Кировской полицией было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 17 июня.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина не проходил обучение вождению, а права купил в Интернете.

Гражданину грозит до 6 месяцев ареста.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.