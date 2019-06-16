Электроснабжение, пострадавшее во время грозы, полностью восстановлено

16.06.2019 13:46 224

Энергетики региона полностью восстановили электроснабжение после грозы. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Калужской области 16 июня. Многочисленные повреждения электросетей 6-10 квт устранены во всех муниципалитетах. Представители ведомства подчеркивают, что больше всего во время непогоды 14 июня пострадали Медынский, Малоярославецкий, Износковский и Юхновский районы.

Сейчас спасатели продолжают мониторить ситуацию с погодой. Под особым контролем находятся социально-значимые объекты и объекты инфраструктуры.

Фото: pxhere.com