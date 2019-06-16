Калужанка вышла с одиночным пикетом против цирка-шапито

16.06.2019 11:02 704

В Калуге, в микрорайоне Северный девушка вышла с одиночным пикетом против цирка-шапито. Об этом 25 июня написала группа «Калугажесть». Цирк расположился на площадке около крупного торгового центра. В руках у зоозащитницы были плакаты, призывающие людей не ходить в подобные заведения, т.к. в них страдают животные.

Руководство цирка пыталось прогнать девушку, утверждая, что за аренду площадки они заплатили, а значит любой пикет должен быть с ними согласован. Но девушку это не остановило.

Фото: pixhere.com