Калужан ждет отключение электричества

16.06.2019 08:00 2049

Калужанам вновь отключат свчет. Об это сообщает филиал "Калугаэнерго" 14 июня. Без электричества 16 июня частично останется деревня Крутицы с 09:00 до 19:00: 17 июня свет отключат: С 09:00 до 19:00: Колюпаново (частично),

Новоселки (частично),

Ильинка (частично),

Трудовой (частично),

Ястребовка (частично). С 09:00 до 17:00: Канищево (частично),

Холмы (частично). С 05:30 до 17:00: ул.Тульская, д. 69,101;

ул.Ф.Энгельса, д. 19,21,23,27,3а,7;

ул.М.Жукова, д. 14;

ул.М.Горького, д. 35/12,37,39,44,46,46а. Отключение электроэнергии плановые и связаны с ремонтными работами. Фото: pixnio.com



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