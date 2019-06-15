В Спас-Деменском районе пропал человек

15.06.2019 16:47 56

В деревне Церковщина Спас-Деменского района пропал мужчина. О розыске объявил добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт" 14 июня. 29-летний Баринов Денис Валерьевич вышел из дома вечером 12 июня и пропал.

Добровольцы отряда подчеркивают, что мужчина имеет инвалидность и может быть дезориентирован. Всех, кто имеет какую-либо информацию о Денисе, просят сообщать представителям отряда "Лиза Алерт".

Фото: добровольный поисковый отряд "Лиза Алерт".

