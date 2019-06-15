В Калуге сгорела квартира

Пожар в квартире произошел на улице Кибальчича в Калуге. Об этом пишет главное управление МЧС России по Калужской области 15 июня. Сообщение о пожаре поступило на пульт ведомства около 7 часов утра. На место возгорания выехал 5 пожарных машин. Сейчас огонь полностью ликвидирован. Есть пострадавший.
Причины пожара пока не известны. На месте работает инспекор государственного пожарного надзора.
Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области.
|
В Спас-Деменском районе пропал человек 15.06.2019 16:47
Два троллейбуса прекратили свое движение в Калуге 15.06.2019 14:23
Молния ударила в частный дом в Калуге 15.06.2019 14:11
«Шевроле» сбил мотоциклиста в Малоярославецком районе 15.06.2019 13:15
Кубок КХЛ привезут в Малоярославец 14.06.2019 20:11
Калужанка завладела участком по «липовой» выписке 14.06.2019 17:47
Поддельные 50 тысяч рублей изъяли у 23-летнего москвича 14.06.2019 17:16
Обнинцев предостерегли от купания в Протве 14.06.2019 16:52
Трех калужан и одного москвича наградили за спасение утопающих 14.06.2019 16:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: