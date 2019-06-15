В Калуге сгорела квартира

15.06.2019 16:00 134

Пожар в квартире произошел на улице Кибальчича в Калуге. Об этом пишет главное управление МЧС России по Калужской области 15 июня. Сообщение о пожаре поступило на пульт ведомства около 7 часов утра. На место возгорания выехал 5 пожарных машин. Сейчас огонь полностью ликвидирован. Есть пострадавший.

Причины пожара пока не известны. На месте работает инспекор государственного пожарного надзора.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Калужской области.