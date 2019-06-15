Молния ударила в частный дом в Калуге

15.06.2019 14:11 265

Непогода стала причиной пожара в Калуге. Об этом пишет группа "Калугажесть" в социальной сети "Вконтакте" 14 июня. Молния ударила в частный дом на улице Стеклянников сад. Здание загорелось. К счастью, никто не пострадал.

От сильного ливня пострадали и другие улицы областного центра. В одном из магазинов на улице Социалистической прорвало крышу и поток воды хлынул в торговый зал. Ледяной душ лился с потолка лифта в одном из жилых домов на улице Жукова. А на Степана Разина ветром снесло дерево. Оно упало на дорогу и временно перекрыло движение.