Неисправная маршрутка перевозила пассажиров в Калуге

14.06.2019 15:43 251

Прокуратура Калуги совместно с сотрудниками ГИБДД проверила городских перевозчиков, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 14 июня.

В результате обнаружилось, что по восьмому маршруту курсирует автобус, который по правилам не должен быть допущен к перевозкам.

В маршрутке не работала кнопка остановки по требованию, была неисправна подсветка госномера сзади, не было аптечки, и отсутствовала пробка топливного бака.

В отношении должностного лица возбудили административное дело. Ему грозит штраф от 5 000 рублей.

Перевозчика обязали устранить выявленные нарушения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.