Главная > Новости > Одной строкой

Директор фирмы «нагрел» МУП почти на 30 миллионов

14.06.2019 11:15 0 693
Директор фирмы «нагрел» МУП почти на 30 миллионов

Калужская полиция возбудила четыре уголовных дела по статье «Мошенничество»,  сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 14 июня.

Материалы по ним были переданы из УФСБ области.

По данным следствия 34-летний директор одной из фирм получил 27,6 миллиона рублей от муниципального предприятия, предоставив фальшивые документы.

Компания должна была выполнить некоторые работы по контракту, но фактически их не сделала.

Организацией были предъявлены липовые акты выполненных работ для получения оплаты.

Следователи проверяют должностное лицо фирмы на соучастие в мошенничестве.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Поддельные 50 тысяч рублей изъяли у 23-летнего москвича 14.06.2019 17:16

Обнинцев предостерегли от купания в Протве 14.06.2019 16:52

Трех калужан и одного москвича наградили за спасение утопающих 14.06.2019 16:14

«Рено» сбил пешехода на Курчатова в Обнинске 14.06.2019 15:48

Неисправная маршрутка перевозила пассажиров в Калуге 14.06.2019 15:43

3 года условно дали 17-летнему юноше за избитого приятеля 14.06.2019 15:21

Daewoo сбил пешехода в Козельске 14.06.2019 14:27

Водоканал планирует построить 22 станции очистки воды за год 14.06.2019 14:21

«Хонда» столкнулась с «пятеркой» и вылетела в кювет 14.06.2019 14:00

Билеты на электрички подорожают с 3 июля 14.06.2019 13:47

Народные новости
1778 6
Alefandr
1359 2
шушерка
3142 5
Автолюбитель

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

10 июн 2019 16:45
Новости компаний

ВТБ рефинансирует ипотечные кредиты под 5%

ВТБ Лизинг вошел в состав Объединенной лизинговой ассоциации

ВТБ стал контролирующим акционером ГК РТК

Горячая распродажа Интернета в Макснет!

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Газэнергобанк - Состоялась неформальная деловая встреча молодых предпринимателей города Обнинска

Газэнергобанк 22 мая 2019 15:40

Новости партнеров

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

Привычки, которые помогают тратить меньше денег

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.