Директор фирмы «нагрел» МУП почти на 30 миллионов

14.06.2019 11:15 693

Калужская полиция возбудила четыре уголовных дела по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 14 июня.

Материалы по ним были переданы из УФСБ области.

По данным следствия 34-летний директор одной из фирм получил 27,6 миллиона рублей от муниципального предприятия, предоставив фальшивые документы.

Компания должна была выполнить некоторые работы по контракту, но фактически их не сделала.

Организацией были предъявлены липовые акты выполненных работ для получения оплаты.

Следователи проверяют должностное лицо фирмы на соучастие в мошенничестве.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.