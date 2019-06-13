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Задержан подозреваемый в нападении на калужскую журналистку

13.06.2019 21:00 0 429
Задержан подозреваемый в нападении на калужскую журналистку

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на калужскую тележурналистку. Об этом сообщает управление МВД России по Калужской области 13 июня. Мужчину, схожего по приметам с нападавшим, задержали сотрудники ППС на улице Кирова.  В ходе допроса, полицейские предположили у подозререваемого психические отклонения. Он доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина напал на девушку на пересечении улиц Чижевского и Московской и нанес журналистке несколько ударов.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

 


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Тэги: нападение задержан журналистка калуга
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