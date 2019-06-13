Задержан подозреваемый в нападении на калужскую журналистку

13.06.2019 21:00 429

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на калужскую тележурналистку. Об этом сообщает управление МВД России по Калужской области 13 июня. Мужчину, схожего по приметам с нападавшим, задержали сотрудники ППС на улице Кирова. В ходе допроса, полицейские предположили у подозререваемого психические отклонения. Он доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина напал на девушку на пересечении улиц Чижевского и Московской и нанес журналистке несколько ударов.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Калужской области.