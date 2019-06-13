«Киа» под Балабаново насмерть сбила мужчину

13.06.2019 14:25 310

ДТП со смертельным исходом произошло недалеко от Балабанова. Об этом сообщает управление МВД России по Калужской области 13 июня. 32-летний мужчина за рулем «Киа» ехал со стороны Киевской трассы поздно ночью. В темноте он сбил 58-летнего пешехода. Последний скончался на месте.

Причины аварии пока неизвестны. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Пресс-служба МВД России по Калужской области.