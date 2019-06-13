Мошенники пообещали жительнице наукограда полмиллиона рублей, а оставили с пустым кошельком

13.06.2019 14:14 188

В наукограде пожилая женщина стала жертвой мошенников. О преступлении пишет официальный сайт регионального управления МВД России 13 июня. Аферисты позвонили пенсионерке на мобильный телефон и представились сотрудниками интернет-магазина. В качестве бонуса за заказанные товары, они пообещали перевести женщине полмиллиона рублей. Но сначала потребовали оплатить 15 900 рублей за пересылку денежных средств.

Пенсионерка перевела деньги и только после этого поняла, что стала жертвой мошенников. Она написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Фото: pixnio.com