«Семерка» провалилась в открытый люк в Калуге

13.06.2019 15:26 349

В Калуге «Жигули» ушли колесами в открытый люк. Об инциденте сообщает паблик «Калугажесть» 12 июня. Автор снимка пишет, что сам помог водителю вытолкать автомобиль и вызвал представителей водоканала. Временно опасное место калужанин обозначил ветками.

Как пишут подписчики группы, люк стоял открытым не первый день. При этом никаких работ на объекте не велось.

Фото: torange.biz