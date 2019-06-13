5000 поддельных рублей пытался сбыть в Боровском районе житель столицы

13.06.2019 11:15 244

В Боровском районе задержан 23-летний фальшивомонетчик из Москвы. Об этом пишет региональное управление МВД России 13 июня. Молодой уроженец столицы расплатился в местном магазине купюрой достоинством 5000 рублей. Вскоре выяснилось, что деньги не настоящие. Преступника задержали по горячим следам. При досмотре у него изъяли еще 9 фальшивых банкнот.

Сейчас преступник заключен под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. И штраф до одного миллиона рублей.

Фото: pxhere.com