«УАЗ» влетел в дерево в пригороде Калуги

12.06.2019 12:47 382

В полночь во вторник, 11 июня, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в пригороде Калуги. Автомобиль «УАЗ» врезался в дерево около деревни Крутицы. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек: спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощию Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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