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Людиновское водохранилище расчистят специалисты из Самары

13.06.2019 07:57 0 481
Людиновское водохранилище расчистят специалисты из Самары

Правительство области заключило соглашение по реабилитации Людиновского водохранилища, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 10 июня.

На восстановление водоема выделят 190 миллионов рублей.

На эти средства проведут работы по удалению ила, расчистят берега.

Кроме того, обогатят флору и фауну водохранилища, чтобы улучшить качество воды.

По итогам проведенного конкурса подрядчиком выбрана компания из Самары.

Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.


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