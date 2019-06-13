Людиновское водохранилище расчистят специалисты из Самары

13.06.2019 07:57 481

Правительство области заключило соглашение по реабилитации Людиновского водохранилища, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 10 июня. На восстановление водоема выделят 190 миллионов рублей. На эти средства проведут работы по удалению ила, расчистят берега. Кроме того, обогатят флору и фауну водохранилища, чтобы улучшить качество воды. По итогам проведенного конкурса подрядчиком выбрана компания из Самары. Фото: министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.



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