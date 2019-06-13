Пенсионерка перевела аферистке почти 16 тысяч, надеясь получить полмиллиона

13.06.2019 07:38 299

73-летней жительнице Обнинска позвонила женщина и представилась сотрудницей одного интернет-магазина.

Она сообщила, что пенсионерке полагается компенсация в 500 тысяч рублей как постоянному покупателю и нужно оплатить пересылку этих денег.

Пожилая женщина перевела 15 900 рублей через банкомат. Но обещанные полмиллиона так и не пришли.

Потерпевшая осознала, что стала жертвой аферистки и обратилась в полицию, сообщила пресс-служба МВД в среду, 12 июня.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.