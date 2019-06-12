BMW X5 и Audi A6 не смогли разъехаться в центре Калуги

12.06.2019 11:18 425

Во вторник, 11 июня, около 23 вечера на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге. Автомобили BMW X5 и Audi A6 столкнулись на улице Кирова. В результате аварии один человек пострадал, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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