11.06.2019 22:01 91

Журналист "Медузы" Иван Голунов освобожден из-под домашнего ареста. Обращение министра внутренних дел Владимира Колокольцева опубликовало на официальной страницы региональное управление МВД России 11 июня. Глава ведомства заявил о прекращении уголовного преследования журналиста в связи с отсутствием доказательств его преступления. Сотрудники полиции, задержавшие Голунова временно отстранены от службы. Проводится проверка правомерности их действий.

Так же Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом страны об увольнении начальников двух управлений.