Калужан вновь ждет плановое отключение света

13 июня в Калуге планируют обесточить несколько улиц. Об этом сообщает официальный сайт Городской управы 11 июня. Отключение связано с плановыми работами на электросетях.
С 13:00 до 17:00 без света останется:
С 09:00 до 17:00:
С 08:00 до 19:00:
С 07:00 до 18:00:
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