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Калужан вновь ждет плановое отключение света

12.06.2019 07:00 0 296
Калужан вновь ждет плановое отключение света

13 июня в Калуге планируют обесточить несколько улиц. Об этом сообщает официальный сайт Городской управы 11 июня. Отключение связано с плановыми работами на электросетях.

С 13:00 до 17:00 без света останется:

  • Канищево (частично).

С 09:00 до 17:00:

  • Рождествено,
  • Рождественские пруды,
  • Малые Козлы (частично),
  • Мужачи (частично).      

С 08:00 до 19:00:

  • Крутицы (частично),
  • Черновский хутор (частично),
  • Пушкино (частично).

С 07:00 до 18:00:

  • ул.Стекольная, д.67-99,38-78,103,105,26,36,73;
  • ул.Песчаная, д.81-107,74-102,54,61;
  • ул.Хрустальная, д. 27,33,33 кор.1,2;35,37-81;
  • ул.Чапаева , д.17-27,56-76;
  • пер.Маяковского, д. 13,1-37,2-38;
  • ул.Заводская, д. 2-16;
  • ул.Маяковского, д. 22-30.                      
Фото: pixnio.com

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