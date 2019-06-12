Калужан вновь ждет плановое отключение света

13 июня в Калуге планируют обесточить несколько улиц. Об этом сообщает официальный сайт Городской управы 11 июня. Отключение связано с плановыми работами на электросетях.

С 13:00 до 17:00 без света останется:

Канищево (частично).

С 09:00 до 17:00:

Рождествено,

Рождественские пруды,

Малые Козлы (частично),

Мужачи (частично).

С 08:00 до 19:00:

Крутицы (частично),

Черновский хутор (частично),

Пушкино (частично).

С 07:00 до 18:00:

ул.Стекольная, д.67-99,38-78,103,105,26,36,73;

ул.Песчаная, д.81-107,74-102,54,61;

ул.Хрустальная, д. 27,33,33 кор.1,2;35,37-81;

ул.Чапаева , д.17-27,56-76;

пер.Маяковского, д. 13,1-37,2-38;

ул.Заводская, д. 2-16;

ул.Маяковского, д. 22-30.

Фото: pixnio.com