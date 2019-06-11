Калужские школьники победили во всероссийском турнире по шашкам

11.06.2019 21:56 78

Калужские школьники стали победителями всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Об этом сообщает официальный сайт Городской управы Калуги 11 июня. Турнир проходил в Краснодарском крае. За победу боролись 30 команд со всей страны. В результате, ученики калужской школы №14 стали лучшими. А школьники из гимназии №19 областного центра заняли третье место. Фото: pxhere.com



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