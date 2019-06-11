Житель ближнего зарубежья приехал в Калужскую область по поддельным документам

11.06.2019 10:53 90

38-летний житель соседней республики подделал миграционную карту, чтобы попасть на территорию Калужской области. Об этом пишет управление МВД России по Калужской области 11 июня. 38-летний мужчина купил бланк документа у знакомого и просто вписал в него свое имя. С поддельной миграционной картой он приехал в Людиново, где планировал жить. Но тут его остановили сорудники полиции.

Сейчас против мигранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 месяцев лишения свободы.