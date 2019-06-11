По копии чужого паспорта гость из Красноярска взял в кредит свыше полумиллиона рублей

11.06.2019 13:50 316

В Калуге уроженец Красноярского края по копии чужого паспорта взял в кредит 628 тысяч рублей. Об это сообщает управление МВД России по Калужской области 11 июня. 47-летний гость областного центра раздобыл копию документа в интернете, с ее помощью подделал паспорт и отправился в банк. Кредит ему сначала одобрили, но спустя некоторое время предствители финансового учреждения заподозрили неладное и обратились в полицию.

Задержали мошенника при попытке провернуть ту же схему в одном из банков соседнего региона. Сейчас предприимчивый мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com