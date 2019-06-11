По копии чужого паспорта гость из Красноярска взял в кредит свыше полумиллиона рублей

В Калуге уроженец Красноярского края по копии чужого паспорта взял в кредит 628 тысяч рублей. Об это сообщает управление МВД России по Калужской области 11 июня. 47-летний гость областного центра раздобыл копию документа в интернете, с ее помощью подделал паспорт и отправился в банк. Кредит ему сначала одобрили, но спустя некоторое время предствители финансового учреждения заподозрили неладное и обратились в полицию.
Задержали мошенника при попытке провернуть ту же схему в одном из банков соседнего региона. Сейчас предприимчивый мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Фото: pxhere.com
|
На месте огорода житель Козельска развернул строительный бизнес 11.06.2019 13:00
Окраины Калуги временно остались без света 11.06.2019 12:50
68-летний лихач отправится под суд за смертельное ДТП 11.06.2019 11:06
Троллейбус и легковушка столкнулись в Калуге 11.06.2019 10:00
Редчайший черный аист попал в фотоловушку нацпарка 11.06.2019 08:08
Калужские заключенные делают парковую мебель для Москвы 11.06.2019 08:00
BMW сбил пешехода на Салтыкова-Щедрина 11.06.2019 07:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: