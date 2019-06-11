68-летний лихач отправится под суд за смертельное ДТП

11.06.2019 11:06 481

За ДТП со смертельным исходом 68-летний житель Кирова отправится под суд. Об этом информирует управление МВД России по Калужской области 11 июня. Авария произошла почти года назад. В Людиновском районе мужчина за рулем «Хендай Солярис» ехал на бешеной скорости. В результате зацепил обочину, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Рено-Логан». В ДТП погибла 81-летняя пассажирка «Рено».

Сейчас следственное управление регионального УМВД завершило расследование аварии. Водителя «Хендая» обвиняют сразу по нескольким статьям. Дело направлено в суд.