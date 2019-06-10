Мошенники присвоили 19 муниципальных участков

10.06.2019 16:55 546

Прокуратура Калуги выявила 19 случаев, когда муниципальные участки были переданы в собственность по подложным документам.

«Документами-основаниями» для регистрации права на землю послужили подложные выписки из похозяйственных книг сельских поселений.

Прокурор города вынес постановления о передаче дел в УМВД Калуги, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 10 июня.

На сегодняшний день полиция возбуждила 8 уголовных дел по статье «Мошенничество».

Фото: пресс-служба прокуратуры по Калужской области.