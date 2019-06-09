21-летняя ростовчанка обокрала иностранцев, работающих в Калуге

09.06.2019 14:42 388

В отделение полиции Калуги с заявлением о краже обратились двое граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 8 июня.

Мужчины рассказали, что деньги пропали с их кредиток после телефонного разговора с женщиной, которая представилась банковским работником.

В беседе потерпевшие называли свои паспортные данные и реквизиты кредиток.

Оперативники установили, что мошенницей оказалась 21-летняя жительница Ростовской области.

В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит до 6 лет.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.