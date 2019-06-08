При пожаре квартиры на Пухова пострадал человек

08.06.2019 12:12 204

В пятницу, 7 июня, в 17:22 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Пухова в Калуге.

Загорелась квартира.

На борьбу с огнем направили 13 человек и 4 единицы техники.

Пожар потушили.

В результате происшествия пострадал один человек, сообщила пресс-служба МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.