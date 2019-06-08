Кадеты раздали детские рисунки водителям

08.06.2019 11:45 157

Инспекторы ГИБДД Малоярославецкого района провели совместно со школьниками акцию «Водитель, будь внимательнее!», сообщила пресс-служба ведомства в субботу, 8 июня.

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