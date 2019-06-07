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Некоторые пригороды Калуги останутся без электричества в субботу

07.06.2019 20:38 0 162
Некоторые пригороды Калуги останутся без электричества в субботу

В субботу, 8 июня, планово отключат электричество в некоторых пригородах Калуги, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 13:00 до 17:00 электроэнергию отключат:

  • Горенское (частично).

С 10:00 до 13:00 обесточат:

  • Колюпаново (частично),
  • Еловка,
  • Большие Козлы.

С 08:00 до 19:00 электричества не будет:

  • Крутицы (частично).

Фото: Pixabay.com


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