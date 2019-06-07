Инспекторы ДПС оштрафовали 423 пешехода

07.06.2019 17:09 64

С 13 по 31 мая сотрудники ГИБДД проводили профилактическое мероприятие «Пешеход», сообщила пресс-служба ведомства.

За это время были составлены протоколы на 206 водителей, которые не пропустили пешеходов.

А также 423 протокола - на пешеходов, которые перебегали дорогу в неположенном месте.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Калужской области.