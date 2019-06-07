В Малоярославце ограничат движение в субботу

07.06.2019 16:57 71

В субботу, 8 июня, в Малоярославце пройдут мероприятия посвященные Дню города. В связи с этим проезд машин по городскому участку трассы А-130 ограничат, сообщил ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск в пятницу, 7 июня. Перенаправление движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД. Фото: Администрация МО ГП «Город Малоярославец»



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