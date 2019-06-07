Следователи проверяют обстоятельства гибели 63-летнего мужчины при пожаре

6 июня, в четверг, около 13:30 загорелся деревянный жилой дом в деревне Уколово Сухиничского района.
В результате пожара погиб 63-летний мужчина.
Сотрудники следственного комитета проводят проверку всех обстоятельств и причин пожара, сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба СУ СК по Калужской области.
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