Следователи проверяют обстоятельства гибели 63-летнего мужчины при пожаре

07.06.2019 16:20 125

6 июня, в четверг, около 13:30 загорелся деревянный жилой дом в деревне Уколово Сухиничского района.

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