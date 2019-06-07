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«Фольксваген» вылетел с дороги в Мещовском районе

07.06.2019 15:29 0 201
«Фольксваген» вылетел с дороги в Мещовском районе

В пятницу, 7 июня, в 13:42 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Мещовском районе.

Автомобиль «Фольксваген» вылетел в кювет на 214 километре Киевской трассы.

В результате ДТП есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек: спасатели, патруль ДПС, бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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