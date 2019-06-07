Болгарский перец подешевел за прошедшую неделю

07.06.2019 15:01 166

7 июня, в пятницу, состоялось очередное заседание по мониторингу цен на продовольственные товары, сообщила пресс-служба Правительства Калужской области.

По данным статистики за прошедшую неделю подорожали варено-копченая колбаса (на 2,6%) и мандарины (на 11,2%).

Снизились цены на соль (8%), болгарский перец (7%), чай (2,1%).

Оптовые цены на бензин остались те же. А розничные подросли на 0,6%.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.