Пьяный калужанин пытался угнать «девятку» его мечты

07.06.2019 11:06 164

В отделение полиции Ферзиковского района поступили заявления о попытке угона, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 7 июня.

Оперативники выяснили, что вором оказался ранее судимый 20-летний калужанин.

Молодой человек гостил в одной из деревень у своего знакомого. После застолья, пьяный мужчина пошел прогуляться.

Сначала злоумышленник попытался угнать «девятку» своей мечты, но не смог завести двигатель. Тогда он вытащил из машины магнитолу.

Потом молодой человек увидел мотоцикл «Хонда», о котором тоже мечтал. Вор откатил байк от жилых домов, но завести мотор снова не смог.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Приготовление к преступлению», «Угон» и «Кража».

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.